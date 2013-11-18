В столице стартовал пятый телефестиваль"Профессия-журналист"

В столице стартовал пятый международный телефестиваль "Профессия-журналист". Масштабный смотр собрал не только опытных мастеров, но и студентов. В течение фестивальной недели участникам и гостям продемонстрируют 52 работы, среди которых программы, сюжеты, репортажи, документальное и игровое кино.

В рамках мероприятия пройдут: ретроспективная программа фильмов о журналистах; международная панорама фильмов; творческие встречи с создателями фильмов; круглый стол "Образ журналиста в кино и на телевидении". Кроме того, организаторы проведут занятия Школы молодого журналиста, мастер-классы ведущих российских журналистов, посвященные журналистам фотовыставки.

Помимо основных призов будут два специальных - Союза журналистов России "Профессиональное признание" и Специальный приз зрительских симпатий.