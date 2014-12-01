Форма поиска по сайту

01 декабря 2014, 11:30

Культура

Раритетные номера "Мурзилки" покажут на выставке к 90-летию журнала

Обложка журнала "Мурзилка". Фото: murzilka.org

5 декабря в Российской государственной детской библиотеке откроется выставка, посвященная 90-летию журнала "Мурзилка". Зрители увидят раритетные выпуски издания, около ста иллюстраций из журнала и многое другое.

Журнал "Мурзилка" издается с 1924 года. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как "журнал для детей с самым длительным сроком издания". Именно с него начинали карьеру многие детские писатели: Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Николай Носов, Борис Заходер и другие.

На выставке, приуроченной к юбилею "Мурзилки", можно будет увидеть раритетные выпуски журнала, узнать интересные факты из истории, посмотреть страницы семейного альбома журнала и около ста иллюстраций художников, печатавшихся в издании с 1924 года.

Особое место в экспозиции отведено трехтомной антологии "Архив Мурзилки", куда вошли лучшие произведения, публиковавшиеся в журнале.

Выставка продлится до 30 января. Время работы: с 11.00 до 19.00. Воскресенье - выходной день.

Адрес: метро "Октябрьская", Калужская площадь, дом 1.

