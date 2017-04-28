Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля 2017, 00:29

В мире

Протестующие ворвались в парламент Македонии после избрания албанца спикером

Фото: ТАСС/Jerry Holt

Протестующие ворвались в парламент Македонии после того, как спикером был избран албанец Талата Хафери, сообщает "Лента.ру".

В результате потасовки получил травмы лидер социал-демократов Зоран Заев.

Конфликт разразился на почве того, что социал-демократы и партии, приближенные к интересам этнических албанцев, выбрали спикера. Партия националистов выразила по этому поводу протест.

Албания получила независимость от Югославии в 1991 году. С того момента пост спикера впервые получил этнический албанец.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика