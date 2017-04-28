Протестующие ворвались в парламент Македонии после избрания албанца спикером

Фото: ТАСС/Jerry Holt
Протестующие ворвались в парламент Македонии после того, как спикером был избран албанец Талата Хафери, сообщает "Лента.ру".
В результате потасовки получил травмы лидер социал-демократов Зоран Заев.
Конфликт разразился на почве того, что социал-демократы и партии, приближенные к интересам этнических албанцев, выбрали спикера. Партия националистов выразила по этому поводу протест.
Албания получила независимость от Югославии в 1991 году. С того момента пост спикера впервые получил этнический албанец.