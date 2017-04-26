США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Фото: ТАСС/Department of Defense/Zuma

ВВС США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает The National Interest.

Пуск ракеты без ядерного заряда произвели с базы Ванденберг в Калифорнии. Она пролетела около 4000 миль (6440 километров) и поразила условную цель на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах.

Испытания прошли на фоне обострения отношений с Северной Кореей, которое случилось после северокорейских ракетных испытаний. США перебросили в регион ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Ракеты семейства Minuteman стоят на вооружении США более 60 лет и неоднократно проходили модернизацию.