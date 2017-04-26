Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля 2017, 21:00

В мире

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Фото: ТАСС/Department of Defense/Zuma

ВВС США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает The National Interest.

Пуск ракеты без ядерного заряда произвели с базы Ванденберг в Калифорнии. Она пролетела около 4000 миль (6440 километров) и поразила условную цель на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах.

Испытания прошли на фоне обострения отношений с Северной Кореей, которое случилось после северокорейских ракетных испытаний. США перебросили в регион ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Ракеты семейства Minuteman стоят на вооружении США более 60 лет и неоднократно проходили модернизацию.

19 апреля в Северной Корее показали видео с имитацией ядерного удара по США. Ролик продемонстрировали во время торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Видеоряд сопровождался оркестром и хором, воспевающими достижения северокорейской военной промышленности и армии.

США предупредили, что могут локальными ударами подорвать ракетный и ядерный потенциал КНДР и не позволить Северной Корее создать боеспособную межконтинентальную ракету, способную поразить Американский континент.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика