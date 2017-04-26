ВКС России выполнили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии

Фото: ТАСС/Александр Елистратов

Более 23 тысяч боевых вылетов и порядка 77 тысяч ударов по террористам совершили ВКС России с начала операции в Сирии, сообщает ТАСС.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что имея в разы меньше самолетов, российская авиация выполнила в три раза больше боевых вылетов и нанесла в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов, чем авиация международной коалиции в Сирии.

По словам генерал-полковника, воздушно-космические силы используют в Сирии около 80 беспилотных летательных аппаратов. За счет них военные могут контролировать ситуацию на земле, в реальном масштабе времени получать данные об объектах боевиков и наносить им поражение.