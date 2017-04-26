Форма поиска по сайту

26 апреля 2017, 08:20

США испытают в Калифорнии межконтинентальную ракету Minuteman III‍

США испытают межконтинентальную баллистическую ракету наземного базирования Minuteman III‍, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Старт состоится в среду, 26 апреля, на базе Ванденберг в Калифорнии. Отмечается, что эта ракета – основа ядерных сил страны.

Ракету Minuteman III‍ планировали запустить еще в прошлом году. Таким образом США хотят продемонстрировать свои ядерные возможности. В командовании глобальных ударов ВВС страны отметили, что такие испытания обычно проводят четыре раза в год.

19 апреля в Северной Корее показали видео с имитацией ядерного удара по США. Ролик продемонстрировали во время торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Видеоряд сопровождался оркестром и хором, воспевающими достижения северокорейской военной промышленности и армии.

США предупредили, что могут локальными ударами подорвать ракетный и ядерный потенциал КНДР и не позволить Северной Корее создать боеспособную межконтинентальную ракету, способную поразить Американский континент.

Для усиления присутствия военных США в регионе Америка направила авианосец военно-морских сил Carl Vinson к берегам Южной Кореи. Вместе с авианосцем туда направился ракетный крейсер и два ракетных эсминца.

