США испытают в Калифорнии межконтинентальную ракету Minuteman III‍

США испытают межконтинентальную баллистическую ракету наземного базирования Minuteman III, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Старт состоится в среду, 26 апреля, на базе Ванденберг в Калифорнии. Отмечается, что эта ракета – основа ядерных сил страны.
Ракету Minuteman III планировали запустить еще в прошлом году. Таким образом США хотят продемонстрировать свои ядерные возможности. В командовании глобальных ударов ВВС страны отметили, что такие испытания обычно проводят четыре раза в год.
США предупредили, что могут локальными ударами подорвать ракетный и ядерный потенциал КНДР и не позволить Северной Корее создать боеспособную межконтинентальную ракету, способную поразить Американский континент.
Для усиления присутствия военных США в регионе Америка направила авианосец военно-морских сил Carl Vinson к берегам Южной Кореи. Вместе с авианосцем туда направился ракетный крейсер и два ракетных эсминца.