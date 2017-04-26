США испытают в Калифорнии межконтинентальную ракету Minuteman III‍

США испытают межконтинентальную баллистическую ракету наземного базирования Minuteman III‍, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Старт состоится в среду, 26 апреля, на базе Ванденберг в Калифорнии. Отмечается, что эта ракета – основа ядерных сил страны.

Ракету Minuteman III‍ планировали запустить еще в прошлом году. Таким образом США хотят продемонстрировать свои ядерные возможности. В командовании глобальных ударов ВВС страны отметили, что такие испытания обычно проводят четыре раза в год.