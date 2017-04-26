Эрдоган заявил о невозможности решить сирийский вопрос при Асаде

Фото: ТАСС/Depo Photos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам заявил, что видит как "Россия стала мягче по отношению к президенту Сирии Башару Асаду", сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

По его словам, Россия высказала свою позицию в отношении Сирии. "Официальная Москва считает, что сирийский народ должен сам решать свою судьбу", – подчеркнул Эрдоган.

Ранее заместитель главы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва выступает за возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН.