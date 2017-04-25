Японский губернатор подружился с котом, подаренным Путиным

Фото: ТАСС/Игорь Беляев

Губернатор префектуры Акита господин Норихиса Сатакэ привязался к коту, которого ему подарил Владимир Путин. Об этом он рассказал на форуме региональных законодателей стран Северо-Восточной Азии, сообщают "Дни.ру".

По словам господина Сатакэ, коту дали кличку Мир. Он очень быстро взрослеет и многие отмечают, что его мордочка приобретает японские черты.

Японский губернатор подчеркнул, что гостеприимная Акита всегда рада друзьям из России. А председатель заксобрания Приморского края Александр Ролик пожелал процветания японской префектуре, "где поселился русский Мир".

В 2012 году господин Сатакэ в знак благодарности за помощь во время стихийных бедствий в Японии подарил Владимиру Путину щенка акита-ину. Президент, в свою очередь, передал японскому губернатору сибирского кота.