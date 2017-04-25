КНДР провела крупнейшие в истории артиллерийские учения

Фото: ТАСС/Actionpress

Крупнейшие в истории артиллерийские учения прошли в КНДР, сообщает "Газета.ру".

Так Северная Корея отметила 85-ю годовщину со дня основания армии. По данным источника агентства, на маневрах присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Ранее Американо–корейский институт при Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса, расположенного в Вашингтоне сообщал, что 25 апреля вместо артиллерийских учений могут пройти новые ядерные испытания.

Исследователи также опубликовали еще одну возможную дату пуска ракет – 9 мая. В этот день пройдут досрочные выборы лидера Южной Кореи.

Испытания и учения, проводимые КНДР, серьезно осложнили отношения страны с соседями, а также с Японией и США.