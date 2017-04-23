Определились лидеры на президентских выборах во Франции

Фото: Zuma\TASS\Panoramic

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют на президентских выборах во Франции. По данным exit poll, Макрон набирает 24 процента, а Ле Пен – 22 процента, сообщает бельгийский телеканал RTBF.

За ними следуют Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон, получившие 20,5 и 18 процентов, соответственно.

Во Франции нельзя публиковать информацию о предварительных результатах голосования пока не закроются все избирательные участки в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тысяч евро. Данные правила не распространяются на прессу остальной Европы.

Работа избирательных участков завершится в 20:00 по московскому времени. В некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.

Ранее сообщалось, что все 11 кандидатов в президенты Франции проголосовали на президентских выборах. Последним свой голос отдал лидер движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.