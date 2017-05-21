Европейский телеканал Euronews прекратил вещание на территории Украины

Фото: AP/Laurent Cipriani

Украинская служба европейского телеканала Euronews прекращает свою работу с 21 мая. Об этом говорится в сообщении на странице канала в Facebook.

"Украинская служба Euronews прощается. После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас", – говорится в сообщении телеканала.

Два года назад Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию отозвал лицензию у Euronews-Украина. Такое решение было принято по финансовым соображениям – проект не окупался.