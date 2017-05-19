Президентские выборы начались в Иране

Фото: АР/Ebrahim Noroozi

Около 63 тысяч избирательных участков для голосования на президентских выборах открылись в Иране, сообщает Associated Press.

На пост главы республики претендуют четыре кандидата: действующий президент Хасан Роухани, экс-генпрокурор Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и экс-глава министерства культуры Мостафа Ага-Мирсалим.

Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то назначат второй тур с участием двух лидеров голосования. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.

За работой избирательных участков будут следить 70 тысяч наблюдателей, а порядок и безопасность обеспечат свыше 350 тысяч стражей порядка.