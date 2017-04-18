Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании

Фото: ТАСС/PA Images/Philip Toscano

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов, сообщает "Интерфакс".

По словам Мэй, после решения о Brexit страна нуждается в сильном руководстве. Выборы состоятся 8 июня 2017 года, изначально они были запланированы на 2020 год.

Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, в ходе которого жители государства проголосовали за выход из Евросоюза.

Процедуру Brexit официально запустили в конце марта 2017 года. В начале апреля депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой обозначены условия для выхода страны из ЕС.