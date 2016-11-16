Оксфордский словарь определил слово года

Фото: oxforddictionaries.com

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2016 года, говорится на сайте организации. Победило слово "постправда" (post-truth).

"После долгих дискуссий и размышлений, словом 2016 года выбрана "постправда" – так характеризуются обстоятельства, в которых объективные факты менее влияют на формирование общественного мнения, чем эмоции или личные убеждения", – написали лексикографы на сайте словаря.

Явление, которым называют слово "постправда", существовало долгие годы, но стало особенно популярным после выхода Великобритании из ЕС (Brexit) и президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп. В этот период слово стало общеупотребимым и появилось в СМИ и в выступлениях политиков.

В шорт-лист Оксфордского словаря также вошли слова "coulrophobia" (боязнь клоунов), "brexiteer" (сторонник выхода Великобритании из ЕС) и "chatbot" (программа, в которой пользователь говорит с компьютером, симулирующим разговор). С полным списком слов-претендентов можно ознакомиться здесь.

В 2015 году словом года стала пиктограмма эмодзи – "лицо со слезами радости".