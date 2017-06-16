Трамп прокомментировал отсутствие доказательств своих связей с Россией

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Американский лидер Дональд Трамп "расстроился" из-за отсутствия подтверждений его связей с Кремлем, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Twitter президента.

"После семи месяцев расследований и слушаний по поводу "моих связей с русскими", никто так и предоставил никаких доказательств. Грустно!" – говорится в опубликованном посте.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2017 г.



Ранее прокуратура США начала расследование в отношении Трампа по делу о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США. Трампа обвиняют в связях с членами российского правительства.

В мае этого года Трамп уволил директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, который занимался этим делом. Коми вел расследование на предмет возможных контактов Трампа с властями России. Позже появилась информация, что Трамп оказывал давление на Коми и делал все, чтобы воспрепятствовать сбору доказательств.

В начале июня сообщалось, что член палаты представителей конгресса Эл Грин планирует запустить процедуру импичмента Трампу. Обвинительное заключение предполагалось строить на увольнении из ФБР Джеймса Коми, которое президент осуществил, руководствуясь личными мотивами, в частности, желанием избежать "российского" расследования.

Ранее американский лидер уже неоднократно жаловался на ситуацию, сформировавшуюся в стране из-за упорных слухов о его сговоре с Россией. Трамп называет происходящее "охотой на ведьм", проводя таким образом параллель с эпохой маккартизма – американского политического течения первой половины 1950-х годов. В то время в американском обществе велась активная борьба с "коммунистическими агентами", во многом строившаяся на бездоказательных обвинениях.



После прихода к власти Трамп столкнулся с агрессивным противодействием со стороны части общества, прессы и конгрессменов. В июне рейтинг недовольства американским президентом обновил свой максимум и достиг 60 процентов. Он стал единственным хозяином Белого дома, чей рейтинг недовольства за первые четыре с половиной месяца пребывания у власти опустился до столь низкой отметки.

