Трамп прокомментировал отсутствие доказательств своих связей с Россией

Американский лидер Дональд Трамп "расстроился" из-за отсутствия подтверждений его связей с Кремлем, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Twitter президента.

"После семи месяцев расследований и слушаний по поводу "моих связей с русскими", никто так и предоставил никаких доказательств. Грустно!" – говорится в опубликованном посте.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad!