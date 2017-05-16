Олег Дерипаска будет судиться с Associated Press за клевету

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона на американское агентство Associated Press за клевету в его адрес, сообщает ТАСС.

Предприниматель обратился в суд после того, как обнаружил в "прямых или косвенных заявлениях" агентства клеветнические утверждения. В частности, в исковом заявлении Дерипаски указывается, что в статье Джеффа Хорвица и Чада Дея выдвигаются ложные обвинения в адрес бизнесмена "в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям".

В иске Дерипаски говорится, что его адвокаты просили AP опровергнуть опубликованную информацию, но агентство отказалось сделать это.

Ранее американское агентство опубликовало статью, в котором утверждалось, что глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт "тайно работал на российского миллиардера" Дерипаску более 10 лет назад. Он таким образом преследовал цель продвигать интересы руководства России и создал "амбициозную политическую стратегию по подрыву антироссийской оппозиции в бывших советских республиках".