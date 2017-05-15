Марин Ле Пен вернулась в "Национальный фронт"

Zuma\TASS/Panoramic

Политик Марин Ле Пен, потерпевшая поражение на президентских выборах во Франции, вновь стала главой ультраправого "Национального фронта", заявил временно исполняющий обязанности председателя партии Стив Бриуа.

"Горд доверием, которое Марин Ле Пен мне дала. Она сегодня возвращается к председательству в "Национальном фронте", – написал Бриуа на своей странице в Twitter.

Отойти от партийных дел Ле Пен решила после первого тура президентских выборов, объяснив это тем, что президент Франции должен объединить всех французов, вне зависимости от их политических предпочтений.

После ухода Ле Пен временно исполняющим обязанности председателя партии стал Жан-Франсуа Жальк. Однако череда скандалов вынудила его уйти в отставку. В итоге главой партии назначили Бриуа.

7 мая стало известно, что лидер движения "На марше" Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции. За него проголосовали почти 60 процентов избирателей.