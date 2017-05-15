Террористы разрушили древние статуи в Дура-Европос на Евфрате

Фото: ТАСС/JTB Photo

Боевики запрещенной на территории России террористической группировки "Исламское государство" уничтожили античные статуи в местечке Дура-Европос на Евфрате, сообщает ТАСС.

Дура-Европос располагается в 562 километрах от Дамаска. Поскольку крепость, построенная Селевком Первым Никатором в примерно 300 году до нашей эры, перешла под власть Рима в 165 году до нашей эры, большая часть обнаруженных там памятников истории относится к античной эпохе. Редкие фрески из древней синагоги являются частью экспозиции Национального музея Дамаска. У входа на развалины до сих пор сохранились Пальмирские ворота, но археологи опасаются, что террористы могут их взорвать.

За почти год (с мая 2015 по март 2016 года) террористы в Пальмире разрушили знаменитую Триумфальную арку с колоннадой, которая была визитной карточкой города, храм Баалшамина и святилище верховному семитскому божеству Бэлу. Кроме того, вандалы разграбили музей и пальмирский некрополь – башенные гробницы патрициев.

В начале этого года террористы уничтожили архитектурный комплекс тетрапилон, а также фасад древнеримского театра, построенного во II веке нашей эры.