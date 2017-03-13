СМИ сообщили об обысках на вилле Керимова во Франции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Французские полицейские провели обыски на вилле Hier на Лазурном берегу, сообщает издание Nice Matin.

Поводом для обысков стали подозрения, что швейцарский финансист Александер Штухдальтер является ее фиктивным владельцем, а на самом деле вилла принадлежит сенатору-миллиардеру Сулейману Керимову.

Больше всего правоохранителей интересовали документы о праве на собственность, счета на отделочные работы и семейные фотографии. В ходе обысков полицейские изъяли счет на строительные работы на сумму 580 тысяч евро, а в гараже обнаружили автомобили Ferrari Enzo и Bugatti Veyron.

Следователи подозревают, что указанная в документах сумма сделки в 35 миллионов евро не является правдивой и еще 61 миллион евро был тайно перечислен на швейцарский банковский счет ее продавца.

В свою очередь, представитель Керимова заявил агентству "Интерфакс", что член Совета Федерации не является владельцем виллы Hier, либо какой-то другой недвижимости за пределами России.

Он добавил, что весь список имущества миллиардера указан в его официальной декларации, представленной государственным органам Российской Федерации.