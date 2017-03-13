Афганистан попросил Россию помочь с восстановлением объектов экономики

Фото: ТАСС/Dai He
Афганистан обратился к России с просьбой оказать поддержку национальной экономике, пишет газета "Известия".
В афганском посольстве в РФ сообщили о 124–ех объектах, в возведении которых, по мнению Кабула, Россия могла бы принять участие. Со своей стороны афганская сторона обещает поддержку российскому бизнесу на уровне президента Ашрафа Гани.
История вопросаКонфликт в Афганистане продолжается с 2001 года. Тогда для борьбы с "Аль-Каидой" и "Талибаном" (организации запрещены в РФ) в страну был введен многотысячный военный контингент США и НАТО. В последние годы американское и европейское присутствие уменьшается, а экономическая помощь Афганистану сокращается. Москва не откажется от сотрудничества с Кабулом.