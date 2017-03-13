Афганистан попросил Россию помочь с восстановлением объектов экономики

Фото: ТАСС/Dai He

Афганистан обратился к России с просьбой оказать поддержку национальной экономике, пишет газета "Известия".

В афганском посольстве в РФ сообщили о 124–ех объектах, в возведении которых, по мнению Кабула, Россия могла бы принять участие. Со своей стороны афганская сторона обещает поддержку российскому бизнесу на уровне президента Ашрафа Гани.