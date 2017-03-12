Форма поиска по сайту

12 марта 2017, 23:56

В мире

Премьер-министр Нидерландов отказался приносить извинения Турции

Фото: Zuma\ТАСС\ Jaap Arriens

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте отказался извиняться от лица правительства перед Турцией, передает агентство France Press.

Он отметил, что турецкой стороне следовало бы вместо этого принести извинения за недавние события в Роттердаме.

Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить митинг в Роттердаме. Там он хотел информировать турецких граждан о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

После инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "наследниками нацистов" и пригрозил ответными мерами.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Эрдоган перешел границы.

