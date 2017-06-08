Экс-глава ФБР уверен в попытках России вмешаться в выборы президента США

Фото: ТАСС/FA Bobo\PIXSELL\PA Images\Van Tine Dennis

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми убежден в том, что Россия предпринимала попытки вмешаться в выборы президента США в 2016 году, сообщает "Газета.ру".

Он заявил, что Москва без сомнения пыталась взломать системы избиркома, отвечая на вопрос сенатора в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

Впервые, по словам Коми, он узнал о предположительных атаках России на институты власти США летом 2015 года.

ФБР расследует информацию о том, что российское правительство пыталось повлиять на президентские выборы 2016 года. В частности, речь идет о предположительной атаке на сервера демократической партии со стороны русских хакеров. Москва обвинения отвергает. Более того, в Кремле утверждают, что кибератаки со стороны США на российские ресурсы ведутся ежедневно, однако российские власти не связывают их с Вашингтоном.

Трамп и его ключевые помощники также неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании.