Директор ФБР попросил минюст США опровергнуть сообщение о прослушке

Фото: ТАСС/Van Tine Dennis

Директор ФБР Джеймс Б. Коми попросил Министерство юстиции публично отвергнуть утверждение президента Трампа о прослушке его телефонных разговоров, сообщает Lenta.ru.

Ранее Трамп потребовал провести расследование. Он считает, что людям экс-президента Барака Обамы была выдана информация, позволяющая прослушивать телефонные разговоры Трампа и его помощников в Белом доме в Нью-Йорке.

Пока ФБР и Минюст не прокомментировали эту ситуацию.