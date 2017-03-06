Форма поиска по сайту

06 марта 2017, 05:35

В мире

Директор ФБР попросил минюст США опровергнуть сообщение о прослушке

Фото: ТАСС/Van Tine Dennis

Директор ФБР Джеймс Б. Коми попросил Министерство юстиции публично отвергнуть утверждение президента Трампа о прослушке его телефонных разговоров, сообщает Lenta.ru.

Ранее Трамп потребовал провести расследование. Он считает, что людям экс-президента Барака Обамы была выдана информация, позволяющая прослушивать телефонные разговоры Трампа и его помощников в Белом доме в Нью-Йорке.

Пока ФБР и Минюст не прокомментировали эту ситуацию.

История вопроса

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров перед выборами и назвал это низостью. Он сравнил действия Обамы со скандалом в "Уотергейт".

Уотергейтский скандал, на который ссылается американский президент, разразился в 1972 году после задержания в отеле "Уотергейт" группы людей с подслушивающей аппаратурой. Расследование вскрыло многочисленные злоупотребления администрации президента Ричарда Никсона и стало поводом для его досрочного ухода с поста.

