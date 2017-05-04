Захарова прокомментировала планы демонтажа памятников советским воинам в Польше

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Инициатива по демонтажу памятников советским воинам в Польше может подразумевать "жажду реванша" в рамках борьбы с тоталитаризмом. Заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Такой комментарий Захарова дала по поводу поправок к закону о запрете пропаганды тоталитарного строя в Польше.

"Совершенно очевидно, что в основе этой инициативы лежит идеология, с помощью которой польскому обществу просто навязываются безальтернативные взгляды, которые имеют мало общего с исторической правдой", – отметила Захарова.

По заявлению официального представителя, польскому обществу навязывают безальтернативные взгляды, имеющие мало общего с исторической правдой. Захарова подчеркнула, что польские власти отрицают не только подвиг Красной армии, но и собственную послевоенную историю. Более того, они не подозревают, чем это может обернуться в будущем.

Мария Захарова выразила мнение, что если подобная политика продолжится в учебниках истории, "по которым будут учиться польские дети, будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне".