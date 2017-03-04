Власти Малайзии объявили посла КНДР персоной нон грата

Фото: ТАСС/Николай Малышев

Власти Малайзии объявили посла КНДР Кана Чхоля персоной нон грата и приняли решение выдворить его из страны, сообщает ТАСС. Эта мера потребовалась в связи с ситуацией вокруг убийства Ким Чен Нама – старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом объявил министр иностранных дел страны Анифа Аман.

Посол КНДР должен будет покинуть Малайзию в течение 48 часов.