Власти Малайзии объявили посла КНДР персоной нон грата

Фото: ТАСС/Николай Малышев
Власти Малайзии объявили посла КНДР Кана Чхоля персоной нон грата и приняли решение выдворить его из страны, сообщает ТАСС. Эта мера потребовалась в связи с ситуацией вокруг убийства Ким Чен Нама – старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Об этом объявил министр иностранных дел страны Анифа Аман.
Посол КНДР должен будет покинуть Малайзию в течение 48 часов.
По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны. При этом малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и не установила окончательно его личность.
Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.
Южная Корея полагает, что его убийство было заказано Пхеньяном. Спецслужбы страны обратились к России с просьбой задержать тех подозреваемых, которые оказались на территории РФ.
Российская сторона отказала в этой просьбе, поскольку на тот момент в расследовании не было достаточного прогресса.