Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона во время предвыборной кампании

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров перед выборами и назвал это низостью. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter.
По мнению главы Белого дома, его переговоры в Tump Tower прослушивали. Трамп сравнил действия Обамы со скандалом в "Уотергейт".
How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.
Он также отметил, что хороший адвокат может "раздуть большое дело" из факта прослушки.