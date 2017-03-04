Форма поиска по сайту

04 марта 2017

В мире

Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона во время предвыборной кампании

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров перед выборами и назвал это низостью. Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

По мнению главы Белого дома, его переговоры в Tump Tower прослушивали. Трамп сравнил действия Обамы со скандалом в "Уотергейт".

Он также отметил, что хороший адвокат может "раздуть большое дело" из факта прослушки.

Уотергейтский скандал, на который ссылается американский президент, разразился в 1972 году после задержания в отеле "Уотергейт" группы людей с подслушивающей аппаратурой. Расследование вскрыло многочисленные злоупотребления администрации президента Ричарда Никсона и стало поводом для его досрочного ухода с поста.
