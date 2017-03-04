Китай планирует увеличить военные расходы на 7%

Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Chenlin

Власти Китая собираются увеличить военные расходы в этом году примерно на 7 процентов, что составит 1,3 процента от ВВП страны. Об этом рассказала официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин, передает РИА Новости.

Как отметила Фу Ин, увеличение расходов на оборону продиктовано необходимостью обеспечения государственной безопасности, а не угрозой или противостоянием с другими странами.

Она добавила, что сейчас у Пекина достаточно сил и возможностей для обеспечения мира и стабильности в Южно-Китайском море, подчеркнув, что КНР выступает за решение существующих территориальных споров посредством диалога.

В настоящее время Китай активно занимается модернизацией вооруженных сил. Военный бюджет этой страны по объему занимает второе место в мире после США.