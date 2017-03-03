Трамп опубликовал фото лидера демократов в сенате с Путиным

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn
Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотографию сенатора Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате, где тот запечатлен рядом с Владимиром Путиным.
"Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!" – написал 45-й президент США под фотографией.
We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г.
Ранее Шумер призывал главу минюста США Джеффа Сешнса покинуть свой пост из-за сообщений о его контактах с послом России в США Сергеем Кисляком.
Сешнс подтвердил, что общался с российским дипломатом. Трамп, в свою очередь, заявил, что полностью доверяет Сешнсу.