Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2017, 23:50

В мире

Трамп опубликовал фото лидера демократов в сенате с Путиным

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотографию сенатора Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате, где тот запечатлен рядом с Владимиром Путиным.

"Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!" – написал 45-й президент США под фотографией.

Ранее Шумер призывал главу минюста США Джеффа Сешнса покинуть свой пост из-за сообщений о его контактах с послом России в США Сергеем Кисляком.

Сешнс подтвердил, что общался с российским дипломатом. Трамп, в свою очередь, заявил, что полностью доверяет Сешнсу.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика