Потенциально опасные породы собак необходимо взять под контроль – эксперт

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Законопроект "Об ответственном обращении с животными" могут рассмотреть в Госдуме во втором чтении в апреле. Первое чтение документ прошел шесть лет назад.

За прошедшее время накопилось почти 300 поправок. В частности, проект закона вводит понятие "потенциально опасные породы собак". Если животное окажется в таком списке, его нельзя будет выгуливать без поводка, а также без намордника.



Список опасных и безопасных собак могут создать в России

"Сейчас правила выгула собак – это дело местных властей, но закон "Об ответственном обращении с животными" подчеркивает, что поводок и намордник нужен везде", – рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" юрист и член Общественной палаты России Артем Кирьянов.

По его словам, никаких запретов на ту или иную породу не будет. Данные о собаках нужны для учета и составления списков. "По идее регистрировать и чипировать надо всех животных, – сказал юрист. – Но поскольку сегодня мы не можем этого сделать, то предлагается выделить хотя бы потенциально опасные породы. Это компромисс".

Если документ пройдет второе и третье чтения, то в силу, в частности, вступит запрет на истязание и жестокое умерщвление животных, проведение боев с их участием и присутствие людей на подобных мероприятиях.