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Общество

24 июля 2012, 17:03

"Известия": вторник, 24 июля 2012 года

животные СМИ Черкизовский рынок свежая пресса

Депутат Евгений Федоров отозвал скандальные поправки в закон о СМИ

В базе законопроектов Госдумы документ, который вызвал гнев Кремля, числится как "отозванный". Сам парламентарий говорит о технической приостановке внесенных поправок

По данным базы законопроектов Госдумы, единоросс Евгений Федоров 20 июля отозвал свой законопроект о статусе иностранного агента для СМИ. Он был внесен в Госдуму 18 июля и вызвал жаркие споры не только среди оппонентов "Единой России", но и в самой фракции. По словам, вице-спикера Госдумы, единоросса Сергея Железняка инициатива Федорова стала настоящем сюрпризом для руководства партии власти. Ранее, Железняк пояснил «Известиям», что «Единая Россия» смысла в придании СМИ, получающих финансирование за рубежом статуса иностранного агента, не видят.

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Бывший совладелец «Черкизона» судится с НТВ из-за съемки скрытой камерой

Кадры с Александром Ушаковым показали в фильме «Гастарбайтеры. История всероссийского обмана»

Бывший совладелец Черкизовского рынка, а ныне гендиректор выставки «Вернисаж в Измайлово» Александр Ушаков подал иск к НТВ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он утверждает, что его неправомерно сняли с помощью скрытой камеры — эти кадры были показаны в документальном фильме «Гастарбайтеры. История всероссийского обмана». Теперь Ушаков требует с автора фильма Алексея Егорова и телекомпании НТВ по 100 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред, а также запрета на использование материалов съемки.

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Сокращение количества вузов приведет к увеличению расходов

У Открытого правительства попросят выделить миллиарды рублей на реструктуризацию высших учебных заведений

Процесс ликвидации «лишних» вузов может влететь государству в копеечку. В среду состоится заседание Открытого правительства, где будет обсуждаться реформа образования и в частности оптимизация количества высших учебных заведений. Как выяснили «Известия», участники совещания обратятся с просьбой к правительству выделить вузам, которые попадут под «процедуру слияния», дополнительные средства на обустройство инфраструктуры и создание условий для новых студентов. По оценкам экспертов, на каждое объединение из бюджета нужно потратить сотни миллионов рублей, а по подсчетам Андрея Фурсенко, в целом расходы на эти цели выльются в миллиарды рублей.


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http://izvestia.ru/news/531180

В столичных парках появятся площадки для дрессировки собак

Места для выгула и дрессуры животных на озелененных территориях оборудуют тренажерами – трамплинами, мостиками и т.д.

В 12 парках столицы в ближайшее время появятся огороженные площадки для выгула и дрессировки домашних питомцев с песчаным покрытием и тренажерами — трамплинами, мостиками и т.д. Эксперты считают, что площадки должны быть в каждом парке, но напоминают, что пока все попытки обязать хозяев собирать отходы жизнедеятельности своих питомцев провалились.

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