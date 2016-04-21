Установку Wi-Fi в зоопарке приостановили из-за гнездования птиц

Фото: ТАСС/Артем Стариков

В старой части Московского зоопарка временно приостановили установку точек Wi-Fi по просьбе зоологов в связи с начавшимся гнездованием птиц, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.

"Мы получили письмо от зоопарка. В зонах, где идет гнездование, работы приостановлены до отмашки зоологов, в других частях работы продолжаются, для посетителей уже запущено 12 хот-спотов", – пояснили в пресс-службе ДИТ.

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Всего планируется установить несколько десятков точек доступа, которые позволят посетителям бесплатно заходить в интернет.

В феврале работы по монтажу были приостановлены из-за спящих медведей и сурков, однако с приходом весны возобновились. Зимой этого года власти заявили о том, что Московский зоопарк начнет вести круглосуточные онлайн-видеотрансляции, для чего установит свыше 430 новых видеокамер.