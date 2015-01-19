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Общество

19 января 2015, 12:15

В столичном зоопарке поселились две толстые лори

животные парки зоопарк толстые лори

Фото: moscowzoo.ru

В Московском зоопарке пополнение. Там поселились две самки толстых лори, которых можно увидеть на экспозиции "Ночной мир" павильона "Приматы", сообщается на сайте зоосада.

Зверьки прибыли в Россию в ноябре. Они уже прошли положенный карантин. Самки, которых зовут Ява и Суматра, еще молодые. Одной три, а второй четыре года. Одна лори более активна, а вот другая пока ведет себя очень осторожно.

Самки поселились вместе с самцом. Несмотря на то, что на воле лори живут поодиночке, в зоопарке животные быстро подружились.

Толстые лори - один из пяти родов лори. Длина их тела составляет до 38 см, хвост маленький, а масса - до 1,5 кг. Толстые лори - единственный известный род ядовитых приматов и один из семи известных ядовитых млекопитающих. Яд выделяется железами на передних лапках. Яд толстых лори способен вызвать удушье и смерть не только у мелких животных, но даже и человека. Втертый в мех яд служит также защитой от паразитов.

Яд толстых лори, согласно этой гипотезе, как и черные "очки" вокруг глаз и шипящие звуки придает этим приматам сходство с очковой змеей. Ареал толстых лори расположен в восточном Бангладеш, Северо-Восточной Индии, Индокитае и на островах Западной Индонезии. Распространены лори в тропических лесах.


Напомним, не так давно в столичном зоопарке поселилась красная панда по имени Зэн, которую доставили в Московский зоопарк из Дублина. В дикой природе красная панда питается бамбуком, но поскольку в Москве бамбук не растет, в зоопарке зверька кормят бамбуковым печеньем, горстки печенья ей хватает на целый день.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что новыми жильцами Московского зоопарка станут зверьки-даманы. Это животные размером с домашнюю кошку: длина их тела составляет от 30 до 65 см, а масса - от 1,5 до 4,5 кг. Зверьки напоминают грызунов - сурков или крупных морских свинок. Несмотря на заурядную внешность, даманы имеют далекое доисторическое происхождение. Они являются ближайшими родственниками современных слонов.

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