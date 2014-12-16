За содержанием животных на Тверском бульваре следят специалисты - Немерюк

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За содержанием животных, которые задействованы в инсталляции "Волшебный лес", следят специалисты. Об этом сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя открытое письмо сотрудников Московского зоопарка, в котором они критиковали условия содержания животных.

"В зоопарке содержатся дикие звери - слоны, львы и жирафы, - а в инсталляции участвуют только домашние животные, у которых есть опыт общения с человеком. Например, в Новопушкинском сквере олень по кличке Рудольф находится уже второй год подряд и проблем со здоровьем не испытывает," - приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

По словам главы департамента торговли, родители приходят на ярмарку с детьми и с большим удовольствием смотрят на животных. "За их содержанием смотрят специалисты", - подчеркнул Немерюк. Он также рассказал, что подобный опыт есть и в других странах. "Убирать или не убирать животных, мы будем решать только при участии специалистов, в частности, если они выявят негативное влияние на их здоровье", - резюмировал глава департамента.

Тверской бульвар превратился в волшебный лес

Ранее сотрудники Московского зоопарка распространили открытое письмо, в котором объявили, что условия содержания животных в инсталляции "Волшебный лес" на Тверском бульваре не соответствуют нормам и антигуманны.

"На данный момент на бульваре в закрытых контейнерах площадью 6 кв. м со стеклянной витриной содержатся: овца, коза с козлятами, гуси, олененок, сова и петухи. Свет в их "домиках" выключается в полночь, что приведет к полной потере светового режима, и к расстройству психики", - говорится в письме.

Инсталляция "Сказочный лес" открылась в столице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Темой площадки стала сказка "Снежная королева". Помимо северного оленя на Тверском бульваре появился "лес", где в специальных домиках живут сказочные животные: три поросенка, сова из "Винни-пуха", коза с козлятами, гуси-лебеди и олененок Бэмби.

Праздничную атмосферу на Тверском бульваре создают и 30 инсталляций животных: лис, коней, медвежат и сказочных героев. Напомним, 12 декабря в Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество". Участие в нем принимают гости не только из российских регионов, но и из европейских стран.