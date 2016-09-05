Чипирование домашних питомцев снизит популяцию бездомных животных в городе

Проект закона о домашних животных все еще обсуждается, но эксперты все чаще говорят о необходимости обязательного чипирования питомцев, передает телеканал "Москва 24". Зоозащитники уверяют: только "привязав" питомцев к их хозяевам, можно добиться снижения числа бездомных животных в городе.

"Животное не должно быть безликим в городе, нужно иметь четкую информацию его о владельце", – заявила зоозащитница Ирина Новожилова. По ее словам, чипы и регистрация нужны, чтобы найти хозяина собаки или кошки, если зверя выбросили на улицу. Кроме того, они будут содержать информацию о прививках животного.

Есть и еще одно предложение – обязательная стерилизация питомцев. Если ее включат в новый документ, то владельцам нестерилизованных домашних животных будет грозить штраф. Ветеринары меру поддерживают, но отмечают, что следует сделать исключение для породистых зверей.

В проекте закона прописаны и другие меры. Например, пропаганда "усыновления" животных из приютов. Сейчас документ находится на рассмотрении в Государственной и Московской городской думах.

Пока документ не принят, бездомные животные остаются причиной трагедий: месяц назад Юлия Ершова попала за решетку из-за того, что ее дочь стала жертвой бездомных собак. Женщина подкармливала животных. Однажды ночью, поссорившись с мужем, она оставила годовалого ребенка ночевать среди стаи на первом этаже дома. Сама Ершова спала на втором этаже. Ночью бездомные собаки растерзали ее дочь.

Видео с нападениями собак продолжают распространяться в интернете и набирать миллионы просмотров.

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Отдельным вопросом остается безответственное отношение к технике безопасности, со стороны владельцев крупных собак. Многие из них выгуливают своих питомцев в городской черте без намордников, а иногда и без поводков.

Сами животные также страдают из-за безответственности бывших владельцев. Они голодают на улицах, становятся жертвами подпольных боев и просто жестокого обращения.

Некоторые из них выживают благодаря усилиям ветеринаров и волонтеров в городских приютах, остальные – борются за жизнь на улицах мегаполиса.

Отлов, стерилизация и усыпление уличных животных не приводят к серьезному снижению их популяции. Эксперты надеются, что поможет дополнительная ответственность, которую наложит на хозяев собак и кошек новый законопроект. Планируется, что его рассмотрит Госдума нового созыва.