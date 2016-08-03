В Подмосковье нашли краснокнижную бабочку

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Биологи нашли в Подмосковье редкое насекомое – бабочку желтушку ракитниковую, передает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Бабочка занесена в Красную книгу области: за последние десять лет выявлено не более девяти мест ее обитания, и все они расположены на востоке области, в подмосковной Мещере.

Кроме того, биологи нашли осоку заливную – растение, которое редко встречается в области.

Обе находки были сделаны на территории будущего государственного природного заказника областного значения "Сосняки Электрогорского лесничества" в Павлово-Посадском районе и городском округе Электрогорск.

C начала года биологи в Подмосковье обнаружили 141 редкий вид растений и животных. Всего в Красной книге области 290 объектов растительного мира и 428 объектов животного мира.