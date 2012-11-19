Москвичей научат рисовать картины в технике бегемотописи

Центр творческого развития Культурного центра ЗИЛ открывает практический курс современного искусства. Там будут учить рисовать картины в технике бегемотописи.

Студия бегемотописи начнет свою работу с 4 декабря. Занятия в ней призваны раскрыть творческие способности и основаны на авторском методе художника Ростана Тавасиева. Результатом станет самостоятельно созданная картина в этой технике.

Бегемотопись – творческий метод в живописи, основанный на феномене игры. Краски наносятся на мягкую игрушку, а затем при помощью нее переводятся на холст. Игрушка здесь является не только основным инструментом, но и главным героем, и своеобразным автором картины.

Уроки будут проводиться бесплатно, учащимся необходимо лишь самостоятельно приобретать материалы для работы. Занятия будут проходить в течение полумесяца, по вторникам и четвергам с 19.00 до 22.00. Поступить в студию может каждый желающий. Есть лишь два ограничения: претендент должен быть старше 18 лет и не иметь аллергии на акриловые краски.

Заявки на курс принимаются до 27 ноября по электронному адресу studio@zilcc.ru. Необходимо прислать короткий рассказ о себе (не более 1000 знаков) и цветные фотографии как минимум трех своих плюшевых игрушек.

По окончании курса в Культурном центре ЗИЛ состоится выставка выпускников студии. Работы студентов остаются в студии до 4 мая 2013 года. Студия продемонстрирует их на

выставках в Москве и Санкт-Пететбурге, указывая имя автора картины. После этого работы перейдут в собственность автора. Желающие смогут продолжить обучение и в течение года получать бесплатные консультации преподавателя бегемотописи.

Несколько полотен, созданных методом бегемотописи, уже находятся в основной экспозиции ЦДХ, а также в коллекциях Томского городского художественного музея, Красноярского музейного центра, Владикавказского филиала ГЦСИ и музея Арт4.ру.