"Портрет молодой девушки" кисти Пабло Пикассо обнаружили у берегов Корсики

Фото: theguardian.com

Французские таможенники не выпустили "Портрет молодой девушки" кисти Пабло Пикассо за пределы острова Корсика.

Шедевр, как и яхта, на которой ее хотели вывести за территорию страны, принадлежат бывшему вице-президенту крупнейшего испанского банка Santander Хайму Ботену, сообщает The Guardian.

В 2013 году суд Испании определил статус произведения стоимостью в 25 миллионов евро как "национальное достояние" и запретил вывоз картины за территорию страны. Ранее, в мае этого года, Хайм Ботен уже пытался вывести работу для продажи на британский аукцион Christie’s, но суд пролонгировал запрет на вывоз шедевра.

Испанские эксперты говорят, что "Портрет молодой девушки" является "одним из немногих произведений, написанных художником в исключительно важный госольский период творчества, когда Пикассо находился под сильным влиянием живописи Пиренейского региона и Каталонии, что оказало влияние не только на кубизм, но и на всю последующую эволюцию живописи 20-го века".