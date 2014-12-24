Прогулки по Москве: что смотреть в Олимпийской деревне

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

M24.ru совместно с интернет-проектом "Прогулки по Москве" открывает рубрику, в которой рассказывает о нетипичных интересных местах в городе для пеших прогулок.

Мы уже публиковали путеводители по району Сокол, где жила советская интеллигенция, любопытной спальной окраине Восточное Бирюлево и бывшей Немецкой слободе на Бауманской. В новом выпуске мы прогуляемся по Олимпийской деревне и узнаем, в каких домах жили участники Летних игр-1980, за что местное кафе в советское время прозвали "Молоком" и чем сейчас можно заняться в спорткомплексе, где когда-то тренировались олимпийцы.

Олимпийская деревня находится на западе Москвы, в районе Тропарево-Никулино. Она "зажата" между Мичуринским проспектом и Никулинской улицей.

Олимпийская деревня – место уникальное. С одной стороны, обычный московский микрорайон, с другой – экс-обитель спортсменов со всего мира.

Деревню строили с 1978 по 1979 год, чтобы разметить в ней участников Летних игр. А после Олимпиады-1980 в местных многоэтажках поселили обычных москвичей, стоявших в очереди на квартиры. Всего микрорайон принял 14,5 тысячи жителей столицы.

Наташа, жительница района : "Я живу в Олимпийской деревне с 1994 года. Может, для кого-то это название звучит странно: у меня даже была интересная история по этому поводу. Я написала своей подруге в другой город письмо (тогда еще друг другу письма писали), и от нее приходит ответ: "А почему Олимпийская деревня? Ты же говорила, что в Москве живешь!" : "Я живу в Олимпийской деревне с 1994 года. Может, для кого-то это название звучит странно: у меня даже была интересная история по этому поводу. Я написала своей подруге в другой город письмо (тогда еще друг другу письма писали), и от нее приходит ответ: "А почему Олимпийская деревня? Ты же говорила, что в Москве живешь!" Когда я ей объяснила, почему район называется "Олимпийская деревня", она была впечатлена - все ведь знают про Олимпиаду-1980".



Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Мемориальная плита, главная площадь Олимпийской деревни

"Здесь с 28 июня по 7 августа 1980 года находилась Олимпийская деревня игр XXII Олимпиады" - гласит мемориальная плита. Памятник, украшенный пятью традиционными кольцами, стоит на центральной площади микрорайона.

Раньше на месте Олимпийской деревни был пустырь, который пересекало русло речки Самородинки. Принимая перед Играми решение застроить этот пустырь, советские власти изначально планировали, что после Олимпиады в квартиры, предназначенные для гостей-спортсменов, поселятся москвичи. Поэтому здесь сразу появились не только дома, но также школы, детские сады, концертный зал и другие элементы полезной инфраструктуры.

Евгений, житель района: "Олимпийскую деревню никому не хочется покидать. Мы, жители, ходим в одни детские сады (а их два в районе), школы (тоже две). Время идет, а все продолжают дружить. "Олимпийскую деревню никому не хочется покидать. Мы, жители, ходим в одни детские сады (а их два в районе), школы (тоже две). Время идет, а все продолжают дружить. Каждый день встречаешь на улице взрослых, молодые семьи, и понимаешь, что всех этих людей ты помнишь с самого детства. Идешь в магазин - а там те, с кем в детстве вместе играли во дворе. Если кто-то из Олимпийской деревни женится, на банкете всегда можно найти целый стол "олимпийцев".



Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Галерея "Люкс", Олимпийская деревня, 4

Магазины, дискотека, столовая – все эти радости жизни, доступные олимпийцам, располагались в здании, где теперь находится галерея "Люкс". Здесь же работало кафе "У фонтана", вход в которое стоил целых два рубля.

Солидная плата за вход в кафе слегка компенсировалась тем, что всем посетителям обязательно наливали два молочных коктейля. Из-за этого в народе заведение прозвали "Молоком".

Что касается официального названия – "У фонтана" – то оно тоже появилось не просто так. Возле современной галереи "Люкс" планировалось обустроить фонтан, но в итоге все закончилось возведением одного только парапета. Потом так и не воплощенный фонтан порос травой и превратился в пустырь. Жители Олимпийской деревни говорят, раньше газон тут был дикий, а теперь - красивый, ухоженный.

Интересно, что нынешнее название торгового центра – не современное. Сразу после Олимпиады здание комплекса переделали в магазин, который уже тогда окрестили именно "Люксом".

Наташа, жительница района : "У нас есть знаменитый магазин "Люкс" который существует, сколько я себя помню. И до сих пор он выживает на нашем рынке - даже в условиях жесткой конкуренции. Еще есть много магазинов, две детские площадки, одну из которых построил житель нашего района в честь рождения своего сына Дани. : "У нас есть знаменитый магазин "Люкс" который существует, сколько я себя помню. И до сих пор он выживает на нашем рынке - даже в условиях жесткой конкуренции. Еще есть много магазинов, две детские площадки, одну из которых построил житель нашего района в честь рождения своего сына Дани. Есть поликлиника, детские сады, две школы, почта, концертный зал, теннисные корты, футбольное поле, химчистки, прачечные, ателье и вообще все, что нужно для того, чтобы жить и радоваться жизни!"



Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Спортивный комплекс, Олимпийская деревня, 2

Центром жизни Олимпийской деревни в 1980, конечно, стал спортивный комплекс, построенный в ее восточной части. Здесь тренировались участники Летних игр.

Главное здание спорткомплекса представляло собой трехэтажный корпус со специально оборудованными комнатами для тренеров и врачей, конференц-залом, буфетами. Рядом возвели бассейн и блок со спортивными залами, душевыми, саунами. Между собой помещения соединили внутренними переходами.

Неподалеку от здания разместились открытые площадки – футбольное поле, легкоатлетические секторы, беговая дорожка.

Сейчас спорткомплекс тоже работает – тут можно заняться теннисом, футболом, хоккеем. Еще функционируют бассейн, танцевальная студия, детский центр, фитнес-клуб и даже бойцовский клуб.

Дана, жительница района : "Я живу в Олимпийской деревне давно, 10 лет точно. Заканчивала здесь школу. У нас здесь есть каток, спорткомплекс. Футбольные поля, созданные для Олимпиады, открыты, на них можно играть. Спортивные площадки усовершенствовали, открыт новый парк - Парк школьников. : "Я живу в Олимпийской деревне давно, 10 лет точно. Заканчивала здесь школу. У нас здесь есть каток, спорткомплекс. Футбольные поля, созданные для Олимпиады, открыты, на них можно играть. Спортивные площадки усовершенствовали, открыт новый парк - Парк школьников. Район отличный, хотя есть, конечно, моменты, которые хотелось бы изменить. Я планирую открыть в Олимпийской деревне студию социального танца и давать в ней бесплатные уроки жителям. Плюс запустить льготные абонементы, чтобы молодежь вместо алкоголя и тусовок привыкала к активному спортивному времяпрепровождению. Но, к сожалению, с администрацией пока не удалось договориться о предоставлении помещения".



Наташа, жительница района : "У нас есть спортивный комплекс, куда можно сходить поплавать, позаниматься в тренажерном зале,записаться на фитнес и так далее. Там каждый найдет то, что ему будет по душе".

: "У нас есть спортивный комплекс, куда можно сходить поплавать, позаниматься в тренажерном зале,записаться на фитнес и так далее. Там каждый найдет то, что ему будет по душе".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Концертный зал, Олимпийская деревня, 1

Еще пару лет назад здесь можно было сполна ощутить дух советской эпохи – например, полюбоваться старыми афишными стендами. Но недавно концертный зал полностью переделали: провели перепланировку, заменили кресла, оборудовали современной световой и звуковой техникой.

В бывшем концертном зале Олимпийской деревни теперь работает "Филармония 2" - площадка Московской филармонии. Расписание концертов можно найти здесь.

В том же здании расположен Государственный музыкальный театр национального искусства под руководством Владимира Назарова.

Наташа, жительница района : "Раньше я жила в районе Очаково. Его с Олимпийской деревней разделяет Мичуринский проспект. Но районы эти совершенно разные, не сравнимые друг с другом! : "Раньше я жила в районе Очаково. Его с Олимпийской деревней разделяет Мичуринский проспект. Но районы эти совершенно разные, не сравнимые друг с другом! Когда я переехала в Олимпийскую деревню, мое внимание привлекала наша аллея, где всегда очень оживленно. Мамочки гуляют с колясками, дети резвятся и пожилые бабушки с дедушками прогуливаются, взявшись под ручку. Даже в вечерние и ночные часы эта аллея освещена и гулять по ней совсем не страшно. Про новогоднюю ночь я вообще молчу: все жильцы нашего района выходят из своих домов и, прогуливаясь по аллее, поздравляют друг друга с праздником. Такое редко где можно встретить. Еще меня впечатляют сами жители - приятные культурные люди. В каждом дворе есть свои активисты, которые следят за порядком. Они, конечно, иногда ворчат на молодежь, но только по делу".



Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Административное здание Олимпийской деревни, Олимпийская деревня, 3

Дом во время Олимпиады "принимал" административные помещения, а после окончания Летних игр его передали Музею обороны Москвы. Здесь до сих пор сохранились большие синие часы, по которым сверяли время олимпийцы.

То крыло здания, где раньше располагалось почтовое отделение, задумывалось как прозрачное. Однако после того, как сюда въехал музей, стекла занавесили черным полотном.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Евгений, житель района : "Перед Музеем обороны Москвы стоят пушки и "Катюша". Пожалуй, яркое воспоминание всех жителей Олимпийки! Мы на них в детстве постоянно лазили, играли. У "Катюши" за кабиной на кузове сохранилась лавочка - место для солдат. В школьном возрасте многие сидели на этой "Катюше" и любовались просторами - тогда рядом еще не было торгового центра".

: "Перед Музеем обороны Москвы стоят пушки и "Катюша". Пожалуй, яркое воспоминание всех жителей Олимпийки! Мы на них в детстве постоянно лазили, играли. У "Катюши" за кабиной на кузове сохранилась лавочка - место для солдат. В школьном возрасте многие сидели на этой "Катюше" и любовались просторами - тогда рядом еще не было торгового центра".

Наташа, жительница района : "У нас недавно построили новый парк, где можно прогуляться, посидеть на лавочках в интересной компании, поиграть в настольный теннис, позаниматься на тренажерах, поиграть в мини-футбол и баскетбол. Это наш маленький городок! Город в городе. : "У нас недавно построили новый парк, где можно прогуляться, посидеть на лавочках в интересной компании, поиграть в настольный теннис, позаниматься на тренажерах, поиграть в мини-футбол и баскетбол. Это наш маленький городок! Город в городе. Вообще, я бы сказала про нашу Олимпийскую деревню так: "Спасибо не за то, какой это район, а за то, кто я, когда я в Олимпийской деревне". Вот так!"



Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Таблички

В Олимпийской деревне нет улиц: весь микрорайон – это как бы одна большая улица. Раньше на табличках домов писали просто "Олимпийская деревня, 2" или "Олимпийская деревня, 3", но потом начали добавлять еще одну надпись – "Мичуринский проспект". Это вызвало путаницу: есть, к примеру, дом по адресу Мичуринский проспект, 3, а есть – по адресу Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3.

Как говорят жители района, новые таблички появились после Юношеской Олимпиады 1998 года. Тогда в соседнем районе - Раменках - построили еще одну Олимпийскую деревню. С тех пор первую начали называть то Старой Олимпийской деревней, то Олимпийской деревней-80. И таблички переделали.

Евгений, житель района : "Не так давно нам переделали все дворы: выложили плиткой, поставили новые лавочки. Обустроили замечательный новый парк. Еще у нас постоянно следят за клумбами и прочим".

: "Не так давно нам переделали все дворы: выложили плиткой, поставили новые лавочки. Обустроили замечательный новый парк. Еще у нас постоянно следят за клумбами и прочим".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Жилые дома, Олимпийская деревня, начиная с дома 5

Раньше жилой квартал Олимпийской деревни украшали красивые фонарные столбы с круглыми лампами. Но эти фонари так часто ломались (и разбивались), что еще в 1980-х их сменили на обычные городские.

В микрорайоне, где сначала жили спортсмены, возводились абсолютно типовые 16- и 18-этажные дома. Правда, у каждого предусматривался не только парадный, но и черный вход, а также просторные подъезды, полы в которых выкладывали плиткой. Есть и еще одна особенность: балконы, украшенные необычными панелями с "сосульками".

Жители Олимпийской деревни и сами не знают, для чего предназначались черные входы, но предполагают, что таким образом советские власти хотели дать спортсменам, жившим тут во время Летних игр, простор и свободу: гости Москвы могли выходить из домов с двух сторон. Сегодня черных входы в жилые здания деревни закрыты.

Интересно, что после окончания Олимпиады всю мебель и прочие предметы интерьера из квартир вывезли, а москвичей заселили в голые стены. От обстановки, в которой обитали спортсмены, остались только люстры, двери и паркет.

Евгений, житель района: "Живу в Олимпийской деревне с самого рождения, потому пропитан любовью к родным местам. Каждое место вызывает воспоминания из детства. Наш район, кстати, постоянно улучшают: переделывают дворы, парки и так далее. И это замечательно. "Живу в Олимпийской деревне с самого рождения, потому пропитан любовью к родным местам. Каждое место вызывает воспоминания из детства. Наш район, кстати, постоянно улучшают: переделывают дворы, парки и так далее. И это замечательно. Я даже снимаю небольшие видео об Олимпийской деревне - есть у меня такое любительское увлечение, умноженное на любовь к своему району. Ролики делаю с помощью относительно простого квадрокоптера с камерой DJI Phantom FC40. Потом монтирую на iPhone. Дальше включаю на YouTube стабилизацию и чуть добавляю насыщенности цветов.







Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Парк "Олимпийские пруды" (он же – "Подходы к Олимпийской деревне-80")

Территориально парк расположен не в самой Олимпийской деревне, а возле нее. Однако к микрорайону эта зеленая зона имеет самое непосредственное отношение: местные пруды, например, искусственные и создавались в Москве специально к Летним играм.

Сейчас территория принадлежит парку "Фили", ее планируется благоустроить.

Наташа, жительница района : "Наши Олимпийские пруды я очень люблю. С ними у меня связанно многое: наши теплые летние деньки, гулянья, знакомства".

: "Наши Олимпийские пруды я очень люблю. С ними у меня связанно многое: наши теплые летние деньки, гулянья, знакомства".



Анна Теплицкая