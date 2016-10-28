Последнюю ветхую пятиэтажку снесли на севере столицы

Сразу три ветхие пятиэтажки снесены в столице, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Пятиэтажный дом на Фестивальной улице, 17 стал последним домом сносимой серии в Северном округе. Еще два дома демонтировали на юго-западе столицы. Дом на улице Дмитрия Ульянова, 45, корпус 1 относился к серии II-32. Еще один дом располагался по адресу: Профсоюзная, 96.

Теперь в городе осталось снести 89 домов из 1722. Все они относятся к сериям К-7, 1605-АМ, II-32 первого периода индустриального домостроения. В ближайшее время планируют демонтировать еще две пятиэтажки.

Больше всего пятиэтажек остается на западе Москвы – 43 дома. 23 из них находятся в районе Фили-Давыдково, 13 – в Кунцеве, 7 – в районе Проспект Вернадского. С начала текущего года в округе было демонтировано 17 ветхих пятиэтажек.

