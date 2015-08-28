Разработка энергостратегии и спрос на жилье

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У нового президента РЖД могут появиться новые заместители

На первой планерке, которую Белозеров провел в качестве президента РЖД, он пообещал, что перестановок в руководстве монополии не будет – разве что кто-то сам пожелает уйти.

Вместе с тем в руководстве железнодорожной монополии все-таки могут произойти изменения, причем уже в ближайшее время, выяснили "Ведомости". Смениться могут по меньшей мере три топ-менеджера.

Минэнерго доработало энергостратегию до 2035 года

Минэнерго завершило разработку энергостратегии до 2035 года. Документ направлен на согласование в госорганы, сказал представитель министерства. Минэкономразвития и Минприроды его получили и готовят заключения, сообщили их представители. Представитель Минфина не ответил на запрос.

Энергостратегию до 2035 года планировалось принять еще в 2014 году, но из-за санкций и падения цен на нефть ее рассмотрение было перенесено на середину 2015 года, сообщают "Ведомости".

Леонард Блаватник может купить Viasat

Леонард Блаватник принципиально договорился с MTG о покупке части бизнеса ее дочерней компании Viasat, рассказали "Ведомостям" руководитель российской медиакомпании и федеральный чиновник. По их словам, бизнесмен хотел бы приобрести контрольный пакет в российском бизнесе Viasat.

Знакомый Блаватника подтвердил, что бизнесмен уже несколько месяцев ведет переговоры о покупке Viasat, причем речь идет об активах не только в России, но и в других развивающихся странах – в Восточной и Центральной Европе, Африке.

Застройщиков могут обязать учитывать интересы провайдеров

Представители операторов и Минкомсвязи вчера встречались, чтобы обсудить изменения строительных норм и правил (СНиП), которые предлагает внести ведомство.

Операторы считают, что застройщиков необходимо обязать создавать в новых домах инфраструктуру для работы трех-четырех интернет-провайдеров. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудники трех компаний, представители которых вчера присутствовали на встрече. Факт встречи подтвердил представитель министерства Дмитрий Захаров, но детально рассказывать о предложении Минкомсвязи он не стал.

Эфир в обмен на телеканалы

Американская Discovery Communications и "Национальная Медиа Группа" (НМГ) создадут совместное предприятие, которое будет управлять русскоязычными версиями телеканалов Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Eurosport и др. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с итогами переговоров.

Соглашение о создании СП подписано, подтвердила гендиректор Discovery Communications в Северо-Восточной Европе Ольга Паскина.

"Оборонсервис" на высшем уровне

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального утверждает, что зять бывшего главы Минобороны Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков в период расследования дела "Оборонсервиса" переоформил принадлежащие ему земельные участки и недвижимость на детей Сердюкова, сообщает РБК.

По информации соратников Навального, в 2014 году, за несколько дней до того, как Пузиков был объявлен в федеральный розыск, он переоформил четыре земельных участка общей площадью 8712 кв. метров и небольшой дом площадью 54 кв. метров у Финского залива в Сестрорецке (Ленинградская область) по улице Парковая на приемную дочь Сердюкова Анастасию. По утверждению ФБК, общая стоимость объектов оценивается примерно в 7,4 миллиона долларов.

Девальвация увеличивает спрос на жилье

Обвал рубля, как и в конце прошлого года, вновь может спровоцировать рост покупательского спроса на рынке жилья. Но такого ажиотажного спроса, как в декабре 2014 года, когда объем продаж вырос до 100%, не будет, признают девелоперы и риэлторы: количество покупок может увеличиться на 10-15%.

Дело в том, что в декабре квартиры приобретали долгосрочные инвесторы, спасая от девальвации свои накопления, сейчас — только те, кому необходимо решать жилищные проблемы, пишет "Коммерсантъ".

Минобрнауки намерено создать собственную силовую структуру

Министерство образования и науки РФ создает охранную службу для обеспечения безопасности административных зданий ведомства, а также международных детских лагерей "Артек", "Океан", "Смена" и "Орленок", сообщает "Коммерсантъ".

В связи с тем, что МВД 1 ноября намерено снять полицейские посты с этих объектов, образовательное ведомство просит разрешения обзавестись собственной силовой структурой, сотрудники которой будут вооружены боевым оружием и спецсредствами. В их задачи войдет в том числе "предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений".

Верховный суд признал законным отказ принимать учеников без регистрации

Верховный суд (ВС) РФ вчера отказался отменить приказ Минобрнауки, по которому детей беженцев и трудовых мигрантов перестали зачислять в школы в Москве и ряде регионов. В приказе есть пункт, что зачисление невозможно без регистрации ребенка по месту жительства.

Суд принял сторону Минобрнауки, где настаивали, что приказ просто неправильно трактуется на местах, передает "Коммерсантъ".

Глава Ростуризма - о новой системе бронирования туров и скидках на отдых

В России создается национальная система бронирования авиабилетов, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Ростуризма Олег Сафонов. В нее также могут добавить возможности оформления перевозок по железной дороге, водным и автомобильным транспортом и даже включить заказ экскурсий. Это должно способствовать развитию внутреннего и въездного туризма, а также снижению цен на отдых.

Минюст облегчит жизнь некоммерческим организациям

Министерство юстиции России разработало законопроект, который упростит жизнь некоммерческим организациям. Теперь технические ошибки в документах уже не будут камнем преткновения при государственной регистрации НКО.

Их можно будет устранить без проведения нового общего собрания участников, а значит, из-за какой-то мелочи не возникнет больших проблем с чиновниками, сообщает "Российская газета".