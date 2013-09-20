Столичным очередникам сдадут квартиры за 10 тысяч рублей в месяц

Фото: ИТАР-ТАСС

Для того чтобы въехать в новую квартиру, молодым семьям больше не надо копить на нее деньги или "впрягаться" в ипотеку. Депутаты предлагают воспользоваться так называемым некоммерческим наймом, где ежемесячная плата за жилье будет чуть выше сегодняшней "коммуналки", пишет "Российская газета". Законопроект, позволяющий нуждающимся в жилье россиянам снять квартиру у города или муниципалитета, уже прошел первое чтение в Госдуме.

"Если документ будет окончательно принят, то свой угол может появиться у 7-8 процентов всех россиян, кто встал в очередь до 2005 года. И еще у миллионов молодых семей, чья зарплата не дотягивает до улучшения жилищных условий. Ежемесячная плата за такую квартиру будет в 2-3 раза меньше, чем на коммерческом рынке аренды жилья", - заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Таким образом, за однокомнатную квартиру в Москве надо будет платить около 10 тысяч рублей плюс коммунальные расходы.

Если семьи захотят стать участниками этой программы, то им придется доказать, что их общий доход не позволяет им купить квартиру или взять ипотеку. При этом, арендовав такое жилье, "пожизненный арендатор" теряет место в очереди.

В настоящее время идет работа над поправкам к законопроекту. Так, например, эксперты еще не пришли к единому мнению на счет льгот, которые позволят привлекать инвесторов в строительство таких "бездоходных" домов.

Эксперты Общественной палаты рекомендовали депутатам включить малоимущих в список тех, кто может получить наемное жилье, и людям возможность покупать квартиры в таких домах, чтобы избежать формирования социального гетто.

Отмечается, что в небольших городах эта программа работать не будет.

Другие материалы "Российской газеты"