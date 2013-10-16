Более 500 молодых семей в Подмосковье получат субсидии на новое жилье

Фото:ИТАР-ТАСС

До конца 2013 года 511 молодых семей в Подмосковье получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На эти цели из федерального бюджета в этом году перечислили более 81 миллиона рублей, еще 206 миллионов рублей выделено из бюджета Московской области.

При этом в 2014 году социальные выплаты планируется предоставить 990 молодым семьям, 412 из которых потратят их на первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита.

Как сообщили в министерстве строительного комплекса Подмосковья, участниками долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2013 - 2015 годы стали молодые семьи из 76 муниципальных образований Московской области.

В течение 5 лет реализации подпрограммы в регионе планируется выдать 3444 свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилых помещений молодым семьям.