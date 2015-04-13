Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля 2015, 17:20

Экономика

До июля в Новой Москве сдадут в эксплуатацию около миллиона "квадратов" жилья

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В Новой Москве за первую половину этого года планируется ввести в эксплуатацию около миллиона квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий.

Уже во втором квартале текущего года планируется сдать 470 тысяч "квадратов" жилой недвижимости. Из них 200 тысяч введут в эксплуатацию в апреле.

Отметим, предполагается, что к 2020 году в Троицком и Новомосковском округах будут проживать порядка полутора миллионов человек, а в эксплуатацию введут 100 миллионов квадратных метров недвижимости.

Кроме того, предполагается реконструировать в Новой Москве более 380 километров дорог, а построить – 476.

Как развиваются территории Новой Москвы

Всего в 2015 году в Новой Москве должно появиться около 35 тысяч рабочих мест. Итоговый вариант территориальной схемы ТиНАО утвердят в середине 2015 года.

Ссылки по теме


Кроме того, на новых территориях планируется разместить шесть органов федеральной власти. В Новую Москву могут переехать Счетная палата, Мосгорсуд, столичные управления ФСИН, налоговой службы и Следственного комитета России и московская прокуратура. Также в ТиНАО могут появиться филиал НИИ им.Н.В. Склифосовского и Музей истории ГУЛАГа.

Как ранее сообщил M24.ru официальный представитель первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Александр Мачевский, директивных решений о переезде ведомств в Новую Москву со стороны правительства пока нет. Насколько целесообразен или эффективен данный переезд, смогут решить сами ведомства, отметил он.

Сайты по теме


жилье Новая Москва проекты новые территории ТиНАО

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика