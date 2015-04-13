До июля в Новой Москве сдадут в эксплуатацию около миллиона "квадратов" жилья

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В Новой Москве за первую половину этого года планируется ввести в эксплуатацию около миллиона квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий.

Уже во втором квартале текущего года планируется сдать 470 тысяч "квадратов" жилой недвижимости. Из них 200 тысяч введут в эксплуатацию в апреле.

Отметим, предполагается, что к 2020 году в Троицком и Новомосковском округах будут проживать порядка полутора миллионов человек, а в эксплуатацию введут 100 миллионов квадратных метров недвижимости.

Кроме того, предполагается реконструировать в Новой Москве более 380 километров дорог, а построить – 476.

Как развиваются территории Новой Москвы

Всего в 2015 году в Новой Москве должно появиться около 35 тысяч рабочих мест. Итоговый вариант территориальной схемы ТиНАО утвердят в середине 2015 года.

Кроме того, на новых территориях планируется разместить шесть органов федеральной власти. В Новую Москву могут переехать Счетная палата, Мосгорсуд, столичные управления ФСИН, налоговой службы и Следственного комитета России и московская прокуратура. Также в ТиНАО могут появиться филиал НИИ им.Н.В. Склифосовского и Музей истории ГУЛАГа.

Как ранее сообщил M24.ru официальный представитель первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Александр Мачевский, директивных решений о переезде ведомств в Новую Москву со стороны правительства пока нет. Насколько целесообразен или эффективен данный переезд, смогут решить сами ведомства, отметил он.