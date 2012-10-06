Началось отопление московских квартир

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня, 6 октября, начнется отопление жилых домов в столице. В течение четырех дней тепло поступит во все московские квартиры. Ранее власти планировали начать сезон 14 октября, но в Москве началось похолодание.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент топливно-энергетического хозяйства, пуск начался в 9 утра. Отопление в школах, детских садах, больницах и поликлиниках было включено 25 сентября, однако на 4 октября некоторые дошкольные учреждения не обогревались.

Ранее сообщалось, что москвичи по-прежнему будут платить за отопление круглый год, несмотря на возмущение жителей. Эксперты это обосновывают тем, что в отопительный сезон многим москвичам ударит по карману резкое повышение платы за квартиру.