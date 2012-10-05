Дольщики "Кутузовской мили" обвиняют Сергея Полонского

Обманутые дольщики, заплатившие около шести миллиардов рублей за квартиры в строящемся комплексе "Кутузовская миля", требуют привлечь к ответственности главу Mirax Group Сергея Полонского.
27 сентября суд возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Mirax Group по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Однако обманутые дольщики считают, что сам Полонский виновен в сложившейся ситуации.
История вопросаСтроительство жилого комплекса "Кутузовская миля" было заморожено из-за банкротства компании "Аванта", собравшей деньги с будущих жильцов. Инициатор строительства ЗАО "Федеральный центр социального развития" расторг договор с "Авантой", что Полонский посчитал рейдерским захватом и объявил голодовку. Если вину бизнесмена докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Все 211 дольщиков получат своё жилье, однако сроки не уточняются.