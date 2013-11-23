При обрушении ТЦ в Риге погибли два гражданина России

Фото: ИТАР-ТАСС

Два гражданина России, которые имели постоянный вид на жительстве в Латвии, погибли при обрушении торгового центра Махima в Риге.

"Два гражданина России — мужчина и женщина — погибли под завалами. Такую информацию нам предоставила полиция", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД балтийской республики.

Напомним, что в четверг вечером в одном из спальных районов Риги обрушился торговый центр. В результате погибли 52 человека и 40 пострадали. Под завалами еще могут находиться люди.

Согласно основной версии полиции, крыша супермаркета рухнула из-за большого количества стройматериалов, которые там хранились.

На всей территории Латвии объявлен трехдневный траур. Из солидарности 24 ноября к нему присоединятся соседние Литва и Эстония.

В Москве также сочувствуют близким погибших при обрушении. Горожане приносят цветы к латвийскому посольству.