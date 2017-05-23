Число жертв теракта в Манчестере выросло до 22 человек

Число жертв теракта в Манчестере увеличилось до 22 человек

Число жертв теракта на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании возросло до 22 человек, сообщает ТАСС..

По данным агентства Reuters, среди погибших есть дети.

Ранее сообщалось о 19 жертвах. По разным данным, пострадали от 50 до 59 посетителей стадиона в городе Манчестер.

Взрыв прогремел в крытом спортивном сооружении "Манчестер Арена", где проходил концерт поп-певицы Арианы Гранде.

Бомба сработала за пределами концертного зала в фойе. Большинство зрителей были подростками.

Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт. К расследованию подключили национальную контртеррористическую полицейскую сеть и британские спецслужбы.

Вид взрывного устройства еще не установлен, однако ранения пострадавших указывают на то, что бомба могла быть начинена дополнительными поражающими элементами. Источники в городских больницах сообщили, что повреждения на раненых похожи на те, что оставляет шрапнель.

Позже рядом с местом инцидента был обнаружен подозрительный предмет. Полиция уничтожила его с помощью контролируемого взрыва. Горожан попросили обходить стороной место происшествия.