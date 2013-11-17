Форма поиска по сайту

17 ноября 2013, 22:30

Происшествия

В авиакатастрофе погибли сын президента Татарстана и глава УФСБ

Одним из пассажиров "Боинга 737" мог быть сын президента Татарстана

При крушении самолета в Казани погиб сын президента Татарстана Ирек Минниханов, а также глава УФСБ республики Александр Антонов. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, всего при крушении "Боинга-737" погибли 50 человек – 44 пассажира и 6 членов экипажа. Список жертв трагедии опубликовало МЧС. Узнать данные о погибших во время авиакатастрофы можно по телефонам "горячей линии" 8-843-227-46-50 или 8-800-775-17-17.

Самолет рухнул около 19.25 при заходе на посадку в международном аэропорту Казани. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Рабочие группы по расследованию аварии созданы в Министерстве транспорта, Ространснадзоре", а также в Приволжском территориальном управлении "Госавианадзора".

