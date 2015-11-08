Четвертый спецборт МЧС доставил в Санкт-Петербург останки погибших

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Четвертый спецрейс МЧС России доставил в Санкт-Петербург останки погибших при крушении самолета А321 в Египте, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На борту военного самолета находятся останки тел погибших и личные вещи, найденные в зоне крушения лайнера.

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".