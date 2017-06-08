Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2017, 07:49

Происшествия

Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших нашли в море

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС России

Пропавший в Мьянме военный самолет обнаружили спасатели в море недалеко от города Тавой, сообщает AFP. В море также было обнаружено несколько тел погибших.

Остальные погибшие – 122 человека, среди которых 15 детей, были обнаружены в салоне самолета. Спасатели уточнили, что это был транспортный самолет Y-8 Вооруженных сил Мьянмы.

Воздушное судно потерпело крушение в 20 милях западнее Тавоя. Он выполнял рейс из Мьянмы в Янгон. Обломки самолета обнаружили в море накануне, 7 июня.

Самолет вылетел 7 июня после полудня из города Мьей в Янгон. Однако он пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Тавой.

жертвы крушение Мьянма самолет жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика