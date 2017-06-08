Пропавший в Мьянме военный самолет с телами погибших нашли в море

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС России

Пропавший в Мьянме военный самолет обнаружили спасатели в море недалеко от города Тавой, сообщает AFP. В море также было обнаружено несколько тел погибших.

Остальные погибшие – 122 человека, среди которых 15 детей, были обнаружены в салоне самолета. Спасатели уточнили, что это был транспортный самолет Y-8 Вооруженных сил Мьянмы.

Воздушное судно потерпело крушение в 20 милях западнее Тавоя. Он выполнял рейс из Мьянмы в Янгон. Обломки самолета обнаружили в море накануне, 7 июня.

Самолет вылетел 7 июня после полудня из города Мьей в Янгон. Однако он пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Тавой.